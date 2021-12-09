Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество

Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая накануне прекратила исполнять обязанности канцлера Германии.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений", - говорится на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что бывшего канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в РФ.

Меркель в ответ подчеркнула, что признательна Путину за совместную работу и пожелала ему успешно наладить диалог с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как ранее писал сайт kp.ru, новым канцлером Германии избран представитель социал-демократической партии Олаф Шольц. Соответствующее решение принято в среду, 8 декабря 2021 года, по итогам голосования в немецком бундестаге.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет. Дольше нее на этом посту был только Гельмут Коль, да и то только на несколько дней. Он сохранял должность с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998.