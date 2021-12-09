В "Векторе" заявили, что не будут дорабатывать "ЭпиВакКорону" из-за омикрон-штамма коронавируса

Глава "Вектора" уверен в эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против всех известных штаммов коронавируса Фото: REUTERS

Вакцину "ЭпиВакКорона" не планируется дорабатывать в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", заявил "Интерфаксу" глава научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, препарат не требует доработки, так как и без нее достаточно эффективен.

"В этом нет необходимости. Она работает так же эффективно против всех новых вариантов вируса", - подчеркнул Ринат Максютов.

Он выразил уверенность, что вакцина сможет защитить россиян от омикрон-штамма, который уже изучают специалисты центра "Вектор". Исследование займет около двух месяцев, уточнил руководитель научно-исследовательского учреждения.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм коронавируса "омикрон" заразнее предыдущих. Она напомнила, что пока в России новый штамм Covid-19 выявлен у двух человек.