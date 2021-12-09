Власти Украины намерены штрафовать граждан за отрицание «российской агрессии» Фото: REUTERS

Правительство Украины одобрило в четверг, 9 декабря, законопроект, предусматривающий штрафы для граждан страны, отрицающих «вооруженную агрессию» России и «оккупацию» украинский территории. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных нарушениях.

Документ предполагает штрафы для тех, кто «публично отрицает факты вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины». Законопроект инициировал министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Если нарушение совершено впервые, то штраф составит от 625 до 1 250 долларов, за повторное отрицание «российской агрессии» придется заплатить от 1 250 до 1 875 долларов. Сейчас документ направлен на рассмотрение в Верховную раду.

Как писал сайт kp.ru, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства, отвергая обвинения в подготовках каких-либо «вторжений».