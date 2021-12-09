Путин собирается дать поручение о льготах кавалерам трех Орденов Мужества

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости решить вопрос о предоставлении льгот кавалерам трех Орденов Мужества, отметив, что это требует оперативного решения.

«Вопрос о льготах тем нашим гражданам, которые имеют три Ордена Мужества, - это заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Дам поручение такое в самое ближайшее время», - сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 9 ноября.

Напомним, ранее российский лидер подписал указ о награждении спасателей, погибших во время поисковых работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как писал сайт kp.ru, 25 ноября в шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков.