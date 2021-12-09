Устроивший стрельбу в московском МФЦ арестован на два месяца

Нападавшего обвинили в совершении убийства, покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Мужчине, устроившему стрельбу в МФЦ Москвы, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Пресненского суда столицы. Он арестован на два месяца – до 7 февраля 2022.

Нападавшего обвинили в совершении убийства, покушении на убийство и незаконный оборот оружия.

Как писал сайт kp.ru, накануне в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице в Москве один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.

Подсудимый принес соболезнования семьям погибших и раненых. Следователи возбудили два уголовных дела. Стрелявший будет направлен на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, в момент нападения и задержания он находился в неадекватном состоянии.

Накануне нападавший признал вину в убийстве посетителей МФЦ и рассказал, что пользовался оружием нелегально.