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Здоровье9 декабря 2021 12:48

Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител

Ранее срок действия сертификатов переболевшего COVID-19 продили в России до года
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител

Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем переболевшим коронавирусной инфекцией, имеющим высокий титр антител

«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител выдавать этим людям код как переболевшим», – заявил глава СПЧ на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией. Новые сертификаты для них уже начали оформлять на год.