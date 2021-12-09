Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом с высоким уровнем антител Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды всем переболевшим коронавирусной инфекцией, имеющим высокий титр антител

«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител выдавать этим людям код как переболевшим», – заявил глава СПЧ на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Путин поддержал предложение правительства страны продлить до одного года действие сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией. Новые сертификаты для них уже начали оформлять на год.