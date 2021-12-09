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Общество9 декабря 2021 13:02

Суд признал законным решение отменить пожизненный запрет нахождения в России комика Мирзализаде

Изначально МВД предлагало пожизненный запрет пребывания комика в стране
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд признал законным решение отменить пожизненный запрет нахождения в России комика Мирзализаде Фото: Instagram.com

Суд признал законным решение отменить пожизненный запрет нахождения в России комика Мирзализаде Фото: Instagram.com

Московский городской суд признал законным решение установить для стендап-комика Идрака Мирзализаде разумный срок запрета его пребывания в России, рассказали в суде.

По информации ТАСС, постановление Замоскворецкого суда Москвы было оставлено без изменения. Вместе с тем не была удовлетворена и апелляция защиты комика, которая просила Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД о запрете пребывания Мирзализаде в стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» в России комика Идрака Мирзализаде. Причиной стала шутка, которую он озвучил в одном из комедийных шоу. За нее же Идрак был арестован на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

В ведомстве заявили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».