Исследование: половина выданных в России ипотечных кредитов пришлась на 30-40-летних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики "Национального бюро кредитных историй" рассказали, что в 2021 году наибольшая доля выданных ипотечных займов пришлась на россиян в возрасте от 30 до 40 лет.

"Тенденции предыдущих лет в возрастной структуре ипотечных заемщиков остаются неизменными. Самая большая доля по-прежнему остается за гражданами от 30 до 40 лет, а наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет", - пояснили в компании изданию Lenta.ru.

Отмечается, что реже других брали ипотеку граждане старше 60 лет.

Ранее россиянам назвали способ оптимизировать ежемесячный платеж по ипотеке.

"Единственный выход оптимизировать ежемесячный платеж - увеличить срок ипотеки. Думаю, сейчас будут рассчитывать на максимальный срок. Если позволяет возраст - это 30 лет", - рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с телеканалом "360".

В начале декабря 2021 года депутат Государственной Думы Василий Власов предложил повысить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку, сообщает RT.