Борис Титов считает безосновательным арест экс-совладельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для ареста бывшего совладельца сети магазинов парфюмерии «Рив Гош» и онлайн-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера нет достаточных оснований, считает уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов.

«Его обвиняют якобы в мошенничестве, однако речь идет об абсолютно типовой сделке факторинга, в которой «Юлмарт» ни на одном из этапов ничего злонамеренно не искажал. Сложные взаимоотношения совладельцев подвели компанию к банкротству, и на этом этапе исполнять договорные отношения в рамках факторинга стало сложно», – прокомментировал Титов арест бизнесмена в беседе с ТАСС.

Это не означает, что долг «Сбербанку» не может быть выплачен в рамках конкурсных процедур, которые до сих пор продолжаются, отметил бизнес-омбудсмен. Титов заявил, что арест Мейера вызван желанием следствия «искусственно ускорить ход процесса и сильнее надавить на фигурантов дела». Суть обвинения откровенно слабая, заключил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне Мейер был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении 2,3 миллиарда рублей у «Сбербанка». Вместе с ним задержали его супругу и делового партнера Инну Мейер.