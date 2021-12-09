Число лжебанков в интернете выросло на 125% с начала 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года в России рекордно выросло число лжебанков, которые маскируются под реальные кредитные учреждения и обманывают людей. По данным компании BI.ZONE, в сети за 11 месяцев текущего года было создано 15,5 тысяч страниц-клонов.

Чем ближе к концу года, тем активнее становятся мошенники. Возможно, расчет на предновогоднюю суету. Если в октябре было зарегистрировано 1,8 тысяч фейковых организаций, то в ноябре их число выросло до 6,9 тысяч. А в январе 2021 года таковых было всего 55 штук.

Еще одна причина такого активного роста лжебанков – это пандемия. Люди очень активно пользуются виртуальными сервисами и это на руку мошенникам.

Часто фишинговые рассылки, где предлагается принять участие в опросе крупного банка, ведут как раз на страницу-клон.

- Сейчас фишинг — самый простой и дешевый способ воровства средств у пользователей, и мошенники заводят фейковые сайты для получения данных клиентов, - комментирует «Известиям» директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В Роскомнадзоре делятся статистикой: за 11 месяцев 2021 года было заблокировано 2,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций. Годом ранее таковых было 368.

Накануне в ЦБ выступили с инициативой возвращать россиянам, пострадавшим от действий мошенников, часть потерянной суммы. Пока речь не идет о какой-то конкретике, но в банковском сообществе эту информацию встретили негативно. В разговоре с «360» высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян отметил, что банки не должны брать на себя всю ответственность, в том числе и материальную, в случае, если их клиентов обманут мошенники.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что инициатива похвальная, но возникает слишком много вопросов.

- Сложно говорить о компенсации любых действий мошенников, поскольку в большинстве случаев они неуязвимы для закона с юридической точки зрения. Очень ловко обман камуфлируется мошенниками под законные действия, - объяснил он RT.