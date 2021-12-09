Путин поручил правительству расширить применение исправительных работ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ, отметив, что соответствующие поручение уже дано российскому правительству.

«По поводу принудительных работ, тоже считаю возможным расширить применения вот этого направления, связанного с исполнением наказания. Хочу отметить, что такое поручение уже дано правительству», - сказал глава государства, отметив, что кабмин уже утвердил концепцию развития уголовной исполнительной системы РФ на период до 2030 года.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания российский лидер также заявил о необходимости принимать для системные меры при борьбе с нарушением прав заключенных. Глава государства назвал данный вопрос очень важным, отметив необходимость «внимательно с этим разобраться». Путин также сказал, что отправлять подозреваемых за решетку на этапе следствия часто является неоправданной мерой.