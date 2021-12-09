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Общество9 декабря 2021 13:25

Путин попросит Верховный суд проанализировать нормы превышения самообороны

Президент РФ призвал защитить людей, которые защищаются сами
Мария ПАВЛОВА
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Путин считает необходимым проанализировать судебную практику по делам о превышении самообороны.

Путин считает необходимым проанализировать судебную практику по делам о превышении самообороны.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Верховному суду обобщить практику по делам о превышении самообороны. В случае необходимости президенту должны быть представлены предложения по совершенствованию действующих норм.

«Смысл всех этих норм заключается в том, чтоб средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками. Но, конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике», - сказал Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул необходимость защитить людей, которые защищаются сами или защищают жизнь и здоровье других.

«Проанализивать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать, и если есть необходимость, представить свои предложения по совершенствованию этих норм регулирования», - сказал глава государства.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем.