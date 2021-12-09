Путин призвал учесть возможное вмешательство в жизнь семьи в работе над законом о насилии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В работе над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия необходимо учесть озабоченность возможным вмешательством в жизнь семьи. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Я знаю, что он проработан, основные противоречия, вроде бы, сняты… Но надо, все-таки, добиться того, чтобы все те, кто высказывают озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты», - отметил российский лидер.

Напомним, ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия необходимо принимать, поскольку россияне готовы к нему. Однако сам документ, по ее словам, очень сложно готовился из-за большого количества точек зрения на то, каким он должен быть в итоге.