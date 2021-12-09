«Территория трудолюбивых, сильных и волевых людей»: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ко Дню округа награды жителям региона

9 декабря губернатор Ямало-Ненецкого Автономного округа Дмитрий Артюхов вручил государственные и окружные награды ко Дню образования автономного округа. Всего в этот день награды за значительный вклад в развитие региона получили 34 ямальцам. Среди награжденных –работники сфер культуры и спорта, здравоохранения и образования, общественные деятели, специалисты нефтегазовой отрасли, работники сельского хозяйства, представители органов государственной власти, энергетики, работники транспорта.

Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал – это земля побед и достижений.

«Ямал – это территория трудолюбивых, сильных и волевых людей, которые любят свою Родину и гордятся её богатством и красотой”, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что за прошедшие годы в регионе были созданы современные промышленные комплексы, внесен весомый вклад в укрепление экономики государства. При этом ямальцы бережно хранят богатую историю, традиции и уникальный уклад жизни коренного населения. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что любые свершения возможны только благодаря главному богатству региона – его неравнодушным людям.

«Сегодня мы чествуем самых лучших представителей нашего региона. Все знают – и за пределами нашей страны – о наших достижениях, о больших промышленных результатах, – сказал губернатор ЯНАО. - Но за всеми этими звонкими названиями, месторождениями стоит труд простых ямальцев, которые многие годы своей жизни отдают и полностью посвящают себя своему делу, и мы все вместе достигаем выдающихся результатов. Это касается и промышленности, и традиционного хозяйства, и всей жизни ямальцев. Я искренне хочу поблагодарить вас за ваш многолетний труд и с удовольствием хотел бы отметить сегодня самых лучших наших ямальцев».

Заслуженные ордена, медали, почетные звания и благодарственные письма были вручены жителям Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, Лабытнанги, Надыма, а также Тазовского, Пуровского, Надымского, Приуральского и Ямальского районов.

Так, ордена Пирогова удостоен врач Салехардской окружной больницы Антон Олоничев. Старшая медсестра Ноябрьской центральной городской больницы Марина Ренчинова награждена медалью Луки Крымского. Почетную грамоту Президента РФ получили старшая медсестра Лабытнангской городской больницы Татьяна Бей и фельдшер Надымской станции скорой медицинской помощи Алексей Угланов.

Звание Почетного гражданина ЯНАО присвоено члену правления местной общественной организации «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» города Салехарда» Зинаиде Лонгортовой. Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоены Алексей Вануйто, зооветспециалист муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское» и Валентина Серасхова, зверовод Совхоза «Байдарацкий».