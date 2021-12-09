Правительство направит дополнительно более 44 миллиардов рублей на разработку авиадвигателя ПД-35

Газогенератор двигателя ПД-35 Фото: пресс-служба "Объединенныой двигателестроительнй корпорации"

Правительство России направит в этом году 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство авиационного двигателя ПД-35, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В текущем году правительство выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», – сказал глава кабинета министров в ходе совещания по реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

Дополнительные 50 миллиардов рублей будут направлены на другой авиапроект – российскую вспомогательную силовую установку. Как отметил Мишустин, Россия намерена ускорить ее выход на рынок.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало программу развития авиастроения, согласно которой к 2030 году на рынок будут выведены более 700 гражданских отечественных самолетов. Ведомство предлагает направить в авиационную промышленность 1,8 триллиона рублей, большую часть которых – 1,6 триллиона – планируется взять у Фонда национального благосостояния. Еще 244 миллиарда предполагается направить из федерального бюджета.