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Здоровье9 декабря 2021 14:23

Путин призвал сделать прозрачными процедуры с сертификатами о прививках против коронавируса

Ранее в России срок действия сертификатов о вакцинации продлили до года
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин призвал сделать прозрачными процедуры с сертификатами о прививках против коронавируса

Путин призвал сделать прозрачными процедуры с сертификатами о прививках против коронавируса

Фото: REUTERS

Процедуры с сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции должны быть прозрачными и понятными, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно и понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей», – сказал российский лидер.

Как отметил Путин, сертификат является только средством подтверждения прививки от коронавируса. По пути сертификатов сегодня идут все страны, имеющие возможность прививать людей от COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила увеличить сроки действия сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Сейчас он действует шесть месяцев. Зампред правительства объяснила, что доля повторно переболевших COVID-19 в России составляет 0,74%, поэтому кабинет министров принял такое решение и в ближайшее время можем внести эти изменения.

Глава государства поддержал инициативу о продлении до года срока действия сертификата о вакцинации от COVID-19.