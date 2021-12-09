МИД РФ пообещал добиваться от США выполнения гарантий о безопасности на западных границах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия будет добиваться от Соединенных Штатов выполнения требований гарантий безопасности на западных границах РФ, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

«Президент России Владимир Путин поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных российских рубежах, причем правовых и юридически обязывающих. Смысл в том, чтобы исключить любое дальнейшие продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам оружейных систем в непосредственной близости к территории России. Мы будем добиваться выполнения наших требований», – сказал дипломат в ходе круглого стола по состоянию российско-американских отношений.

Предостережения России о прекращении развертывания военной инфраструктуры НАТО в сторону России игнорируются, отметил Рябков. Он также назвал бессмысленными антироссийские санкции, поскольку Москва уже адаптировалась к ним. Вместе с тем он сообщил, что товарооборот России и США вырос на 66%.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Путин и американский лидер Джо Байден в ходе состоявшихся переговоров отметили необходимость согласования вопросов, связанных с НАТО на восток.