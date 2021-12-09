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Экономика9 декабря 2021 16:17

Дилеры заявили о самом сильном за долгие годы дефиците автомобилей в России

Ситуация вряд ли изменится в начале 2022 года, полагают специалисты
Абдулла ШАКИРОВ
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Дилеры заявили о самом сильном за долгие годы дефиците автомобилей в России

Дилеры заявили о самом сильном за долгие годы дефиците автомобилей в России

Фото: Shutterstock

Нынешний дефицит автомобилей в России является наиболее острым за многие годы, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Падение продаж в связи с этим идет уже несколько месяцев подряд.

«На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет», – заявили в ассоциации в беседе с РИА Новости.

Как предполагают дилеры, весной следующего года ситуация вряд ли поменяется, и в первом квартале дефицит автомобилей продолжится.

Как писал сайт kp.ru, автоэксперты уже несколько месяцев предупреждают, что сейчас самое худшее время для покупки новой машины. Рост цен на авто с конвейера уже побил все рекорды, а сами машины приходится дожидаться долгие месяцы. В пик пандемии салоны были наглухо закрыты и отчаявшиеся дилеры придумывали способы продажи авто заочно, доставляя машины к подъезду. Теперь приходящим в салон клиентам предлагают встать в очередь за автомобилем.