Дилеры заявили о самом сильном за долгие годы дефиците автомобилей в России Фото: Shutterstock

Нынешний дефицит автомобилей в России является наиболее острым за многие годы, рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Падение продаж в связи с этим идет уже несколько месяцев подряд.

«На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет», – заявили в ассоциации в беседе с РИА Новости.

Как предполагают дилеры, весной следующего года ситуация вряд ли поменяется, и в первом квартале дефицит автомобилей продолжится.

Как писал сайт kp.ru, автоэксперты уже несколько месяцев предупреждают, что сейчас самое худшее время для покупки новой машины. Рост цен на авто с конвейера уже побил все рекорды, а сами машины приходится дожидаться долгие месяцы. В пик пандемии салоны были наглухо закрыты и отчаявшиеся дилеры придумывали способы продажи авто заочно, доставляя машины к подъезду. Теперь приходящим в салон клиентам предлагают встать в очередь за автомобилем.