Алексей Панин заявил, что не знаком с актером, которого подозревают в избиении бывшего замминистра энергетики

Алексей Панин сообщил, что не знаком с актером, которого подозревают в избиении бывшего замминистра энергетики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский актер Алексей Панин сообщил, что не знаком с актером Глебом Нейжмаком-Иорданским, которого подозревают в избиении бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко.

Актер допустил, что когда-то мог записать видеопоздравление для предполагаемого злоумышленника.

"Я честно говорю: я не знаю, я не помню, кто это такой, кому я записывал. Действительно я записывал для многих людей поздравления, они меня слезно просили об этом. Но я не могу сказать, кто это такой. Я даже в лицо не помню, хоть убейте. Знать не знаю", - заявил он в беседе с "Пятым каналом".

Ранее сообщалось, что близкий друг Алексея Панина до смерти избил экс-замминистра энергетики РФ в Москве. Инцидент произошёл ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил экс-замминистра, передает Life.ru.

В результате случившегося Тропко получил травмы головы, его госпитализировали. Спустя две недели в больнице пострадавший скончался.