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В мире9 декабря 2021 16:37

Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны

Париж хочет сделать Европу более суверенной, заявил французский лидер Макрон
Абдулла ШАКИРОВ
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Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны

Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция во время своего председательства в Совете Евросоюза планирует инициировать реформу Шенгенской зоны, чтобы усовершенствовать взаимодействие членов ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. Париж начнет председательствовать в Совете ЕС с января 2022 года.

«В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Во-вторых, создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе», – рассказал президент Франции Эммануэль Макрон во время презентации программы страны на период своего председательства в Совете.

Как объяснил французский лидер, те страны, которые расположены на внешнем крае ЕС, будут иметь полную поддержку от агентства ЕС по безопасности границ, полицейских и жандармов из других стран союза. По словам Макрона, это станет одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС.

Президент отметил, что во время своего председательства Франция намерена «сделать Европу более суверенной» и способной «самостоятельно распоряжаться своей судьбой».