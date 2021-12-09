В Новой Зеландии решили вырастить некурящее поколение

В Новой Зеландии решили сделать страну свободной от курения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Постепенно отказаться от курения к 2025 году предполагают в Новой Зеландии. План превращения страны в свободную от табака зону и формирования некурящих поколений публикует Аxios.

В 2022 году в парламенте Новой Зеландии рассмотрят соответствующий законопроект. Он предполагает сокращение количества торговых точек, где разрешается продавать сигареты, с 8 000 до 500. Также предполагается ограничить возраст покупателей сигарет.

Заместитель министра здравоохранения Айша Верралл разъяснила в своем Twitter, что люди, которым на момент вступления закона в силу исполнится 14 лет, никогда не смогут легально купить табак.

«С возрастом они и будущие поколения никогда не смогут легально приобретать табак, потому что, по правде говоря, безопасного возраста для начала курения не существует», - написала Верралл.

Айша Верралл заявила, что курение – основная причина смертности в Новой Зеландии и пообещала, что переход к полному запрещению курения будет идти постепенно.

Предполагается, что к 2025 году в Новой Зеландии мерами, направленными на сокращение доступности и привлекательности курения удастся снизить потребление табака на 5 процентов, а в дальнейшем совсем искоренить эту привычку в обществе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что у курильщиков заболевание COVID-19 проходит в более тяжелой форме, чем у некурящих.