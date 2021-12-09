Оба прилетевшие в Россию с омикрон-штаммом пациента болеют в легкой форме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса, вернувшиеся в Россию из ЮАР, болеют в легкой форме, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», – сообщил он журналистам.

В России пока зарегистрировано два случая заболевания штаммом «Омикрон», отметил министр. Данные о заболевании остальных пассажиров с коронавирусом, прилетевших из ЮАР, сейчас расшифровываются, добавил Мурашко.

В понедельник, 6 декабря 2021, в России выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом. Зараженные недавно прибыли из Южно-Африканской Республики.

Напомним, около 100 человек, которые прибыли в Россию из Южно-Африканской Республики, находятся в обсерваторе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, 24 из них госпитализированы.

Сайт kp.ru, писал, что новый вариант коронавируса вызывает тревогу темпами своего распространения. При этом у большинства заболевших, о которых известно, инфекция протекает легко или бессимптомно.