В Подмосковье выявили подпольную майнинговую ферму Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе "Мособлэнерго" сообщили, что специалисты компании выявили подпольную майнинговую ферму, незаконно подключенную к сетям.

"От действия майнеров страдают законопослушные потребители. Незаконное подключение к электросетям для производства криптовалюты в десятки раз увеличивает нагрузку на энергооборудование, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения жителей", - цитирует замгендиректора компании по взаимодействию с органами власти и безопасности Алексея Калмыкова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сообщается, что объем незаконно потребляемой электроэнергии для питания компьютерного оборудования составил более 9,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).

Ранее стало известно, что энергетики обнаружили в Северной Осетии два факта незаконного потребления электроэнергии майнерами. Суммарный объем украденного ресурса превышает 615 тысяч кВт.ч. на 2,6 млн рублей.