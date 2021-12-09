Ведущий советник департамента Минобороны Лопатин задержан по подозрению во взяточничестве

Чиновника Минобороны задержали по подозрению во взяточничестве Фото: Следственный комитет России

В Москве задержан ведущий советник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. Его подозревают в получении взятки, рассказал источник в правоохранительных органах.

Лопатину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Басманный суд Москвы решил отправить его под домашний арест сроком на два месяца – до 7 февраля 2022, передает ТАСС.

Советнику грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать для взяточников государственный криптосчет. По его словам, за 9 месяцев этого года в следственные органы поступило 23 тысячи 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тысяч 563 уголовных дела.