Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 17:11

Ведущий советник департамента Минобороны Лопатин задержан по подозрению во взяточничестве

Суд отправил его под домашний арест на два месяца
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Чиновника Минобороны задержали по подозрению во взяточничестве Фото: Следственный комитет России

Чиновника Минобороны задержали по подозрению во взяточничестве Фото: Следственный комитет России

В Москве задержан ведущий советник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. Его подозревают в получении взятки, рассказал источник в правоохранительных органах.

Лопатину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Басманный суд Москвы решил отправить его под домашний арест сроком на два месяца – до 7 февраля 2022, передает ТАСС.

Советнику грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать для взяточников государственный криптосчет. По его словам, за 9 месяцев этого года в следственные органы поступило 23 тысячи 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тысяч 563 уголовных дела.