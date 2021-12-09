Путин обсудил омикрон-штамм коронавируса с президентом ЮАР Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. Стороны обсудили распространение омиурон-штамма коронавирусной инфекции.

«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса «омикрон». Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – сообщается на сайте Кремля.

Президент ЮАР выразил Путину признательность за готовность России к тесному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, правительство Южно-Африканской Республики запретило покидать страну людям, которые заразились омикрон-штаммом COVID-19.

Напомним, в России выявлены два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.