Минздрав зарегистрировал в России самое дорогое в мире лекарство «Золгенсма» Фото: сайт правительства Москвы

Министерство здравоохранения России зарегистрировало самый дорогой препарат в мире «Золгенсма». Стоимость одного укола им составляет 160 миллионов рублей.

Регистрационное удостоверение было выдано ведомством в четверг, 9 декабря, и действует до 2026 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава. «Золгенсма» применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей. Производитель – швейцарская компания Novartis.

Препарат содержит вектор для доставки отсутствующего гена, отвечающего за синтез белка, необходимого для функционирования двигательных нейронов и скелетной мускулатуры. СМА является наследственным заболеванием, сопровождающимся поражением или потерей двигательных нейронов. При ней мышцы постепенно ослабевают, а двигательные и дыхательные функции ребенка угасают.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проработать вопрос о скрининге новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА), он может быть введен в стране с 2022 года.