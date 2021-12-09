Аналитики спрогнозировали курс рубля после предстоящих заседаний ЦБ и ФРС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские аналитики спрогнозировали, как будет колебаться курс рубля в середине декабря 2021 года.

Для российской валюты это время может стать особенным, так как произойдет целый ряд знаковых событий. В РФ ожидается очередной заседание ЦБ, и, высока вероятность, что ключевая ставка снова будет повышена. В США так же ожидается заседание ФРС.

- От обоих регуляторов ждут ястребиных шагов, но, чьи действия покажутся рынку жестче, станет понятно лишь к концу следующей недели, - комментирует Life старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Что касается повышения ключевой ставки, то, по мнению аналитиков, она повысится на 0,75–1,00 процентный пункт. Это положительно скажется на российской валюте. Но в свою очередь ФРС планирует укоротить программу покупки облигаций.

- Если меры ЦБ будут более решительными, то рубль имеет все шансы укрепиться на следующей неделе до 72,70–73,00 за доллар США. Если же меры ФРС окажутся жестче, то доллар поднимется до отметки в 74,50–75,00 рублей, - прогнозирует Розман.

В первой декаде декабря рубль движется с преимущественным укреплением в паре с долларом США. Инвесторы делали большую ставку на геополитический фактор, а точнее, на переговоры между российским и американским президентами.

- Риторика Запада в отношении РФ остается негативной, хотя в моменте этот минор не выражен агрессивно. Сам факт общения позитивен, но переоценивать этот диалог не нужно», — сообщила Свободной прессе старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Поддержку рублю оказывал и рынок нефти, а в противовес играет растущая инфляция.

Тревог на рынках сейчас все меньше, но пока хватает и моментов неопределенности вокруг вируса, шагов западных финансовых регуляторов и геополитики, сообщает "Российская газета".