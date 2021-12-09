"Спартак" прошел в плей-офф Лиги Европы

"Спартак" сыграл против "Легии". Фото: REUTERS

Сегодня, 9 декабря, прошел матч 6 тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу. "Спартак" играл против варшавской "Легии" в столице Польши. Поединок прошел на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша), сообщает "КП-Спорт".

Первый гол в этом поединке был забит футболистами "Спартака". На 17-й минуте счет открыл Зелимхан Бакаев. После того, как ошибся Майк Навроцкий, сделав пас назад, бакаев подхватил мяч, влетел в штрафную, и пробил в дальний угол. Вратарь "Легии" Артур Боруц не смог парировать удар.

В добавленное время "Спартаку" поставили спорный пенальти. Но Александр Селихов парировал этот удар!

Работала на матче словенская бригада арбитров, которую возглавлял Матей Юг. В роли ассистентов были Матей Жунич и Роберт Вукан.

Благодаря победе 1:0 "Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы. Свой путь в Европе столичный клуб продолжит весной 2022 года.