Следствие раскрыло подробности дела советника Минобороны Лопатина Фото: Следственный комитет России

Ведущий сотрудник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей, сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», – сказано на сайте СК.

По версии следствия, в апреле 2021 подозреваемые потребовали у генерального директора коммерческой фирмы 1,4 миллиона рублей за беспрепятственную оплату изготовленного и поставленного компанией изделия в рамках госконтракта. Глава фирмы передал деньги сотрудникам Минобороны 7 декабря 2021. Сейчас Лопатин находится под домашним арестом.

Как писал сайт kp.ru, Лопатин был задержан в четверг, 9 декабря, в Москве. Его отправили под домашний арест на два месяца.