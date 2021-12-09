Путин не видит необходимости в содержании ректора «Шанинки» Зуева под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева нет необходимости, считает президент России Владимир Путин.

«Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще», – заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как писал сайт kp.ru, ректор «Шанинки» Сергей Зуев не признал свою вину по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предполагается, что Зуев может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Что касается Раковой, то она была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Она не явилась на работе, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. Однако женщину задержали 6 октября 2021 года.