Путин попросил не беспокоиться за российскую армию

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин попросил не переживать за российскую армию, так как она находится на достойном уровне и продолжает развиваться. Таким образом глава государства прокомментировал слова кинорежиссера Александра Сокурова, который заявил о наличии в армии проблем, среди которых ее излишняя политизированность.

Как отметил Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг, 10 декабря, с российской армией все в порядке.

"Что касается нашей армии - не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается", - сказал президент.

Путин отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но все же эта структура прошла большой путь и продолжает развиваться.

"Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг Владимир Путин встретился с Советом по правам человека. Четыре часа правозащитники обсуждали с главой страны проблемы современного общества. Вспомнили и о сложностях граждан России, живущих на Донбассе. Происходящее в регионе глава государства назвал геноцидом.