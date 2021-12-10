"Локомотив" вылелел из еврокубков

"Локомотив" сыграл во Франции с "Марселем". Фото: REUTERS

Сегодня, 9 декабря, во Франции прошел матч 6 тура группового этапа Лиги Европы. "Марсель" играл против московского "Локомотива". Матч прошел на поле стадиона "Велодром" в городе Марсель, сообщает "КП-Спорт".

Единственный мяч в этом поединке был забит на 35-й минуте. После подачи углового мяч в ворота "Локомотива" забил форвард "Марселя" Аркадиуш Милик. До конца поединка счет 1:0 в пользу хозяев не изменился.

Встречу обслуживала бригад во главе с рефери Уильямом Колламом из Шотландии. В качестве ассистентов рефери были его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.

"Локомотив" остался на последнем месте с 2 очками после 6 игр и досрочно завершил выступления в еврокубках. "Марсель" с 7 баллами остался третьим.