В Минобороны Украины заявили, что корабль "Донбасс" находится в Азовском море законно

На Украине назвали Азовское море акваторией общего пользования Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море. Он успел добраться на расстояние 18 морских миль до Керченского пролива, хотя заявок на прохождение судна через Керчь-Еникальский канал украинской стороной не подавалось.

Инцидент у Керченского пролива произошел днем в четверг, 10 декабря. Как заявил Алексей Резников, украинский корабль находился в Азовском море на законных основаниях.

"В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", - заявил Резников украинскому изданию Lb.ua.

Министр обороны также назвал странной реакцию российских спецслужб на наличие в этих водах корабля, так как он не представлял угрозы - судно не было оснащено оружием.

Как ранее писал сайт kp.ru, корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся по Азовскому морю, лег на обратный курс. Экипаж судна не реагировал на запросы с российской стороны.