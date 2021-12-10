Российские работодатели стали переобучать сотрудников вместо увольнения

Наиболее востребованными стали специальности, предполагающие дистанционную работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Программы обучения и повышения квалификации сотрудников в России оказались для работодателей выгоднее их увольнения. К таким выводам пришли эксперты Национального исследовательского Томского государственного университета.

Эксперты провели опрос в рамках федеральной программы “Содействие занятости”, цель которой - помочь людям и бизнесу совместно создать новую устойчивую экономику в условиях глобальной цифровой трансформации. Исследование показало, что для работодателя в первую очередь важны опыт работы сотрудника в компании, знание отраслевой специфики и вовлеченность в бизнес-процессы - именно эти качества сотрудника позволяют компании получить наилучший экономический эффект.

Отмечается, что с проблемой повышения эффективности сотрудников компании столкнулись из-за пандемии коронавируса. Избежать сокращений многим помогло перепрофилирование и переобучение работников. Оно было реализовано, в частности, благодаря доступу к бесплатным программам повышения квалификации в более чем 80 ведущих вузах страны.

Опрос показал, что для работодателя оказалось выгоднее инвестировать в обучение сотрудника, чем увольнять его, терять накопленные знания, опыт и лояльность. Более того, по мнению экспертов, стоимость привлечения квалифицированных кадров будет расти.

Наиболее востребованными стали специальности, предполагающие дистанционную работу. Отмечается, что в России сохраняется стабильно высокий спрос на разработчиков, аналитиков, проджект-менеджеров в сфере ИТ. Также рынок труда нуждается в аналитиках больших данных, специалистах в области искусственного интеллекта, креативных работниках.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России не хватает от 500 тысяч до миллиона ИТ-специалистов. Этим объясняется большое количество курсов переквалификации, а также стажировок с последующим трудоустройством в крупных компаниях.