Суд в США приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за киберпреступления

Россиянину грозило до 15 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Американский суд приговорил к 4 годам тюрьмы гражданина России Олега Кошкина. Приговор ему был вынесен в четверг, 9 декабря.

Как сообщил представитель прокуратуры штата Коннектикут Том Карсон, Кошкин был признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозило до пятнадцати лет тюрьмы, однако суд присяжных вынес менее жесткий приговор, пишет РИА Новости.

"Сорок восемь месяцев тюремного заключения", - объявил Том Карсон меру наказания для Кошкина.

Россиянин стал одним из фигурантом дела Петра Левашкова. Вместе с ним Кошкин обвинялся в содержании крупной ботнет-сети, которая использовалась для кражи персональных данных пользователей. Кошкин был арестован в Калифорнии в 2019 году и находился под стражей с момента ареста.

Как ранее писал сайт kp.ru, в США суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина Александра Гричишкина за кибермошенничество. Приговор 34-летнему мужчине вынесли 1 декабря. С использованием предоставляемых Гричишкиным возможностей киберпреступники причинили или пытались причинить миллионные убытки жертвам в США.