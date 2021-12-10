Дзен будет рекомендовать блогеров, создающих контент о горнолыжном спорте

Яндекс предлагает ознакомиться с разными горнолыжными рекомендациями в приложении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дзен в приложении Яндекс будет рекомендовать блогеров, которые создают контент о горнолыжном спорте. Пользователи смогут увидеть актуальные посты с курортов, познакомиться с советами для новичков и продвинутых райдеров, перенять опыт профессиональных спортсменов, тренеров и путешественников.

Пользователи приложения Яндекс увидят новые рекомендации в начале ленты Дзена дважды при заходе в приложение. После этого рекомендательные блоки можно будет найти в ленте Дзена.Подписаться на каналы можно будет также через раздел «Интересное» в приложении Яндекс.

Как отмечают в Яндексе, каналы в подборках будут обновляться в течение всего горнолыжного сезона. Пользователи смогут подписаться, в частности, на профессионального сноубордиста и фрирайдера Максима Ионова, призера соревнований Международной федерации лыжного спорта Евгения "Жун" Иванова, мастера спорта по сноуборду, тренера Riders camp Антона Лаврентьева.

Также Яндекс предлагает ознакомиться с другими горнолыжными рекомендациями в приложении. По запросу «Я в Шерегеше» можно посмотреть карты трасс c разметкой по сложности, часы работы подъемников и их расположение, погоду по высотам и перепады температур, информацию о возможных снегопадах. Также приложение поможет выбрать подходящий для отдыха горнолыжный комплекс.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве и Подмосковье открылся горнолыжный сезон. Рассказываем, где и как можно отдохнуть в зимнем сезоне 2021-2022 года.