"Это же надо так разбираться в России": Госсекретарь США считает Свердловск и Екатеринбург двумя разными городами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд, которая в своей речи о будущем Украины назвала российские Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами.

Нуланд допустила ошибку во время слушаний в Сенате накануне. Она заявила, что Украина идет по пути европеизации.

"Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", - заявила Нуланд.

Мария Захарова в своем Telegram обратила внимание на то, что Нуланд говорит о Свердловске и Екатеринбурге так, будто они существуют одновременно.

"Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", - прокомментировала ситуацию Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз.