Умер Масаюки Уэмура, создатель игровых консолей Nintendo

Уэмура был принят на работу в компанию Nintendo в 1971 году Фото: REUTERS

Создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура умер в возрасте 78 лет. Он проработал в японской компании с 1971 года и был одним из ведущих сотрудников.

Новость о смерти ведущего дизайнера и создателя игровых консолей сообщает агентство Kyodo. По данным журналистов, Уэмура скончался в понедельник, 6 декабря. Однако СМИ об этом стало известно только в пятницу, 9 декабря. Отмечается, что причина смерти Масаюки Уэмура неизвестна.

Уэмура стал разработчиком игровой консоли Famicom, которая в России и на Западе больше известна как "Денди". Она много лет была одной из самых популярных игровых приставок и во многом определила путь для домашнего гейминга.

Также Уэмура занимался созданием консоли SNES, которая также получила мировое признание. Помимо самих устройств, Уэмура активно участвовал в разработке игр для них.

Как ранее писал сайт kp.ru, умер Игорь Гамула, бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов". Он скончался в возрасте 61 года.