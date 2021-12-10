Что произошло в ночь на 10 декабря

Ранее корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся по Азовскому морю, лег на обратный курс Фото: YouTube

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал движение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива. Он назвал этот шаг Киева провокацией, которая предпринимается политическим руководством Украины, пишет РИА Новости.

Ранее корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся по Азовскому морю, лег на обратный курс. Экипаж судна не продемонстрировал реакции на запросы, посылаемые российской стороной, сообщили в ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания в Азовском море.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию с украинским кораблем "Донбасс" в Азовском море. Он успел добраться на расстояние 18 морских миль до Керченского пролива, хотя заявок на прохождение судна через Керчь-Еникальский канал украинской стороной не подавалось. По словам Резникова, судно находилось в этом регионе на законных основаниях.

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