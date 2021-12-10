FT: канцлер ФРГ Шольц остановит "Северный поток – 2" в случае войны России и Украины

Новое правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", но может изменить свою позицию Фото: REUTERS

Команда нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает запуск "Северного потока – 2", но может заморозить проект в случае войны России и Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока — 2" в случае вторжения", - говорится в публикации издания.

Журналисты отмечают, что это только одна из санкций, которые рассматриваются как реакция на гипотетический конфликт, если Россия проявит агрессию против соседней страны.

Напомним, Москва неоднократно опровергала сообщения о подготовке военных действий с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что ничего подобного страна не планирует.