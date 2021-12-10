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Общество10 декабря 2021 5:25

Правовед рассказала, какие льготы положены предпенсионерам в России

Правовед Ногайлиева напомнила, что за пять лет до пенсии полагается повышенное пособие по безработице
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Предпенсионерами считаются люди, которым осталось не более пяти лет до достижения пенсионного возраста

Предпенсионерами считаются люди, которым осталось не более пяти лет до достижения пенсионного возраста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предпенсионеры в России могут претендовать сразу на несколько льгот, в том числе послабления по налогам, повышенное пособие по безработице и дополнительные два дня на прохождение диспансеризации. Об этом рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

У безработных предпенсионеров есть право на повышенное пособие по безработице. Так, в 2022 году оно установлено в размере 12 792 рубля. Кроме того, срок его выплаты больше, чем у остальных категорий граждан.

Так, за пять лет до пенсии россияне освобождаются от земельного налога на 600 квадратных метров площади земельного участка, который находится в собственности. На площадь, превышающую указанный размер, налог придется выплачивать.

Законодательством предусмотрено также освобождение предпенсионеров от налога на квартиру, дом, хозяйственное строение, творческую мастерскую, гараж или машиноместо.

Также мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет получают право подать на алименты от детей, бывших супругов, братьев, сестер, внуков, пасынков и падчериц. Такая возможность есть у тех, чьего дохода не хватает на минимальные нужды.

Кроме того, следует знать, что предпенсионеры имеют право каждый год брать два выходных на прохождение диспансеризации, причем с сохранением зарплаты.