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Экономика10 декабря 2021 5:47

В ЦБ назвали выплаты малоимущим альтернативой регулированию цен

Эксперты отметили, что это несет меньше рисков
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Эксперты ЦБ предлагают выплату малоимущим как альтернативу регулированию цен

Эксперты ЦБ предлагают выплату малоимущим как альтернативу регулированию цен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адресная поддержка малоимущих категорий граждан предпочтительнее, чем прямое регулирование стоимости продукции, говорится в аналитической записке "Регулирование цен: когда нужно остановиться?", которую составили аналитики Ценробанка.

В качестве аргумента эксперты приводят риски, которые создает прямое регулирование цен. В частности, это дисбалансы на товарных рынках, угрожающие негативными последствиями для экономики.

Кроме того, такое регулирование не поможет защитить население от роста мировых цен в долгосрочной перспективе, заверили аналитики ЦБ. В связи с этим они видят денежные выплаты малоимущим предпочтительной альтернативой.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что в 2022 году инфляцию необходимо опустить до целевого уровня в 4%. За 11 месяцев этого года она поднялась до 8,4%.