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Экономика10 декабря 2021 6:02

"Ъ": Минстрой разработал законопроект о создании ГИС для контроля рынка аренды

Арендодателям будет грозить штраф, если он не будет вносить данные в систему
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Арендодателей предлагают штрафовать за сокрытие информации

Арендодателей предлагают штрафовать за сокрытие информации

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минстрой России разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), в которую будут вносить данные об операциях по аренде квартир, апартаментов и машиномест. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Ожидается, что это позволит увеличить транспарентность рынка аренды, с которого государство недополучает 162 млрд рублей в год.

Для того, чтобы участники рынка не оставались в тени, предлагается ввести систему штрафов для арендодателей, которые не вносят соответствующую информацию в ГИС. Согласно тексту законопроекта, штраф составит до 5 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для компаний.

По данным издания, Госдума может рассмотреть законопроект весной 2022 года. Сейчас инициатива Минстроя проходит согласование в профильных ведомствах и министерствах.

Как ранее писал сайт kp.ru, сервис объявлений о продаже и аренде жилья ЦИАН запретил своим клиентам употреблять в объявлениях формулировки, прямо или косвенно дискриминирующих кого-либо. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.