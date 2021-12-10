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Экономика10 декабря 2021 6:25

Немецкий политолог Рар ожидает, что "Зеленые" продолжат противодействие "Северному потоку - 2"

Эксперт утверждает, что противники газопровода планируют переложить ответственность на Брюссель
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Противники запуска газопровода "Северный поток - 2" хотят переложить ответственность на Евросоюз

Противники запуска газопровода "Северный поток - 2" хотят переложить ответственность на Евросоюз

Фото: REUTERS

Партия "Союз 90/Зеленые", известная негативным отношением к запуску газопровода "Северный поток – 2", открыто не заявляет о намерении остановить проект, но продолжит противодействовать ему, заявил газете "Взгляд" немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в настоящее время они планируют переложить ответственность за решение по газопроводу на Евросоюз, где существуют диаметрально противоположные мнения по поводу газопровода.

"Ясно, что "Зеленые" продолжат чинить проблемы России в этом направлении, - констатировал Рар. - Но канцлер ФРГ Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку".

Как ранее писал сайт kp.ru, в министерстве экономики ФРГ заявили, что газопровод "Северный поток – 2" не может быть принят в эксплуатацию до завершения сертификации в Германии. Представитель ведомства заявил, что процесс сертификации газопровода приостановлен, а принять его в эксплуатацию можно только после завершения данного процесса.

Напомним, "Северный поток – 2" является магистральным газопроводом из России в Германию, проложенным через Балтийское море. Протяженность трубопровода по двум ниткам составляет 2468 км. В текущем году его строительство было успешно завершено.