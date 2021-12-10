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В мире10 декабря 2021 6:50

Депутат Рады сообщил, что Украина готовит военную провокацию против России

Это позволит Западу ввести новые санкции и попытаться остановить «Северный поток — 2», а Киев спишет «голод и холод» в стране на войну, считает Илья Кива
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Украинский депутат сообщил о подготовке военной провокации против России

Украинский депутат сообщил о подготовке военной провокации против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что Украина готовит военную провокацию против России.

- Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией, — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.

По мнению политика, провокация позволит Западу ввести новые санкции и попытаться остановить «Северный поток — 2», а Киев спишет «голод и холод» в стране на войну.

Напомним, Москва неоднократно опровергала сообщения о подготовке военных действий с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что ничего подобного страна не планирует. Нарышкин отметил, что Москве необходимо сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания Вашингтона разжечь конфликт на востоке Украины с новой силой.