Депутат Рады сообщил, что Украина готовит военную провокацию против России

Украинский депутат сообщил о подготовке военной провокации против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что Украина готовит военную провокацию против России.

- Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией, — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.

По мнению политика, провокация позволит Западу ввести новые санкции и попытаться остановить «Северный поток — 2», а Киев спишет «голод и холод» в стране на войну.

Напомним, Москва неоднократно опровергала сообщения о подготовке военных действий с российской стороны. Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что ничего подобного страна не планирует. Нарышкин отметил, что Москве необходимо сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания Вашингтона разжечь конфликт на востоке Украины с новой силой.