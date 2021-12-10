В "Роскосмосе" назвали новую дату пуска ракеты "Протон-М"

"Протон-М" уже готовят к запуску / Фото: t.me/rogozin_do

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" состоится 13 декабря 2021 года, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

"По докладу технического руководства вывоз на старт "Протона-М" со спутниками связи возможен завтра утром, а пуск - 13 декабря", - говорится в сообщении.

Спутники планируют разместить на специальной геостационарной орбите - круговой орбите высотой 36 тысяч км — в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они должны обеспечить высококачественные услуги связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин в ноябре объявил о переносе запуска ракеты-носителя "Протон-М". Изначально планировалось, что запуск состоится 6 декабря 2021 года. По словам главы Роскосмоса, пуск перенесен из-за необходимости доработки разгонного блока.

Российский космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано отправились в космос с космодрома "Байконур" на пилотируемом корабле "Союз МС-20" в среду, 8 декабря 2021 года. Видеозапись пуска можно посмотреть на сайте kp.ru.