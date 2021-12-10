В Раде назвали самую большую ошибку в жизни Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил самую большую ошибку в жизни, променяв карьеру артиста на ненависть граждан из-за его политической деятельности.

- Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив, — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Сейчас украинцы не поддерживают политический курс Зеленского и даже ненавидят его, сообщил Мураев. Политическую карьеру действующего украинского лидера ждет печальный конец, уверен парламентарий.

В начале ноября 2021 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти до 20%, что является антирекордом со дня его избрания главой государства в 2019 году. Согласно опубликованным данным, если бы выборы президента стране состоялись в ближайшие дни, за действующего главу государства проголосовали бы 21,8% граждан среди тех, кто определился с выбором. Второе место занял бы бывший украинский лидер Петр Порошенко, которого поддержали бы 14,5% опрошенных, третьим станет Юрий Бойко - 11%.