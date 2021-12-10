Захарова сообщила, что российского политолога Нарочницкую "фактически депортировали" из Молдавии

Наталья Нарочницкая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский ученый и политолог Наталия Нарочницкая прилетела в Молдавию, но не смогла даже покинуть территорию аэропорта – ее не выпустили пограничники. О ситуации рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит."

После этого Нарочницкую отвели обратно в самолет, уточнила официальный представитель МИД РФ.

В связи с этим Захарова напомнила властям Молдавии, что они "выбрали демократию, а не каменный век", что обязывает, в том числе, принимать соответствующие решения.

Напомним, Наталия Нарочницкая - доктор исторических наук, политолог-международник. Восемь лет работала в Секретариате ООН в Нью-Йорке. Владеет четырьмя иностранными языками. Депутат Госдумы России четвертого созыва в 2003—2007 годах. Дочь известного академика Алексея Нарочницкого, автора основополагающих трудов по дипломатии.