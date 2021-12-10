В Москве наступил самый холодный день с начала зимы

10 декабря в столице зафиксирована наименьшая температура с начала зимы Фото: REUTERS

Утро в пятницу, 10 декабря 2021 года, в Москве стало самым холодным с начала зимы. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, столбики термометра к 8 утра в российской столице опустились до 16 градусов ниже нуля.

До этого самой низкой температурой сезона была минус 12,6 градусов, которую зафиксировали в четверг, 9 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о том, что в столицу придут "сибирские" морозы с высоким атмосферным давлением.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что 10 и 11 декабря 2021 года станут самыми холодными с начала зимы.