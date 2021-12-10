Жительница Дальнегорска купила страховку у мошенников за 250 000 рублей

Пострадавшая рассказала полиции, что изначально ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей органов внутренних дел: она и предложила кругленькую сумму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под различными предлогами ее уговорили перевести деньги; за это обещали солидную компенсацию – 450 тысяч. Всего за неделю «на удочку» любителей легкой наживы попались 130 приморцев. Об этом сообщило сетевое издание «Восток-Медиа».

Пострадавшая рассказала полиции, что изначально ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей органов внутренних дел: она и предложила кругленькую сумму. Потерпевшей нужно было купить лекарства у компании, против которой сейчас возбуждено уголовное дело.

Через несколько дней (когда женщина уже поверила), с ней связалась сотрудница банка – она предложила оформить документ для получения выплаты. «Добил» странную схему якобы инкассатор банка, который позвонил доверчивой жительнице края и убедил оплатить страховку.

- Под различными предлогами злоумышленники попросили доверчивую женщину перевести им более 250 тысяч рублей, что она и сделала, - цитирует издание краевое управление МВД.